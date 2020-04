Coronavirus: Maimuţele din capitala Nepalului riscă foametea în contextul pandemiei de COVID-19 De multi ani, maimutele din capitala Nepalului, Kathmandu, erau dependente de bunii samariteni pentru supravietuire, pe fondul urbanizarii rapide a orasului, insa in prezent ele risca foametea, in contextul in care tara intra in a trei saptamana de izolare, pe fondul pandemiei de COVID-19, scrie miercuri DPA.



In timp ce majoritatea rezidentilor raman in case respectand prevederile guvernamentale de a mentine distantarea sociala, maimutele au invadat templele si padurile din apropierea acestora in cautarea hranei.



Shova Bajracharya, o femeie care hraneste de trei ani maimutele… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Daca nici eu nu simt greul, eu nu stateam nici doua ore acasa. Am noroc ca am curte, nevasta mea toata ziua ma pune sa spal prin curte. Imi fac de treaba” , spune fostul fotbalist. Citește și: Inca sase decese din cauza noului coronavirus in Romania. Bilantul mortilor a ajuns la 182…

- Numarul persoanelor afectate de Covid-19 este in creștere, iar știrile negative legate de pandemie ne asalteaza din toate partile. Dar, in aceasta perioada, cercetatorii depun eforturi extraordinare pentru a ințelege, a trata și a preveni infecția cu noul coronavirus. Medical News Today scoate in evidența…

- Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu a explicat, in direct la emisiunea CONTROVERSE, realizata de Andrei Badin, la B1 TV, cum decurg pregatirile la Spitalul Județean de Urgența din Drobeta Turnu Severin pentru gestionarea epidemiei de Coronavirus. ActualitateAdministratiemehedintiVideorevista…

- Leo Messi (32 de ani) a acceptat provocarea devenita virala in timpul izolarii provocata de coronavirus. Argentinianul a jonglat cu hartia igienica. Pandemia de coronavirus i-a obligat pe fotbaliști sa se inchida in propriile locuințe și sa caute noi variante de a-și petrece timpul. Jonglatul cu sulurile…

- Ludovic Orban a trimis Parlamentului discursul pe care trebuia sa il susțina pentru investirea Guvernului sau. Premierul desemnat nu s-a prezentat la ședința de plen, fiind autoizolat la Vila Lac 1, dupa ce a intrat in contact cu un liberal diagnosticat cu coronavirus. In discursul sau, premierul desemnat…

- De teama epidemiei de coronavrius Societatea de Transport București va decontamina absolut toate cele 1.600 de tramvaie, autobuze și troleibuze pe care le are in exploatare.STB SA incepe, in noaptea de sambata spre duminica (29.02/ 01.03.2020), decontaminarea tuturor celor aproximativ 1.600 de vehicule…

- Miile de cazuri de infectare cu coronavirus au determinat cercetatorii sa recurga la experimente pe animale pentru gasirea unui vaccin ce ar putea pune capat epidemiei. In Statele Unite ale Americii, mii de animale au fost infectate in mod intenționat cu coronavirus in cautarea unui remediu. Oamenii…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii colaboreaza cu Google pentru a se asigura ca oamenii primesc in primul rand informatiile OMS atunci cand cauta online informatii despre noul virus gripal din China, informeaza agentia Associated Press, potrivit...