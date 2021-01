Coronavirus/ MAI: Peste 9.000 de restaurante şi terase, verificate Peste 16.000 de angajati ai Ministerului Afacerilor Interne, alaturi de reprezentanti ai altor institutii, au verificat, in ultimele 24 de ore, 9.300 de restaurante, terase si fastfood-uri, precum si 78.875 de persoane pentru verificarea masurilor luate in contextul pandemiei COVID-19. "Peste 16.000 de angajati ai Ministerului Afacerilor Interne, alaturi de reprezentanti ai altor institutii, au continuat ieri, 24 ianuarie, misiunile pe linia respectarii masurilor de protectie sanitara, actiuni care au presupus verificarea a aproape 4.400 de operatori economici si peste 78.000 de persoane", informeaza… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

