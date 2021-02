Stiri pe aceeasi tema

- CORONAVIRUS CLUJ, 5 februarie. Polițiștii au verificat, in ultimele 24 de ore, 900 de persoane pentru a vedea daca se respecta regulile de carantinare. In total, in ultimele 24 de ore au fost aplicate 164 de amenzi, in valoare de 47.700 lei..CORONAVIRUS CLUJ 5 februarie. Situația epidemiologica…

- Peste 16.000 de angajati ai Ministerului Afacerilor Interne, alaturi de reprezentanti ai altor institutii, au verificat, in ultimele 24 de ore, 9.300 de restaurante, terase si fastfood-uri, precum si 78.875 de persoane pentru verificarea masurilor luate in contextul pandemiei COVID-19. "Peste 16.000…

- Peste 2.000 de persoane din Alba au fost verificate de polițiști in cadrul acțiunilor anti-COVID din județ. O persoana sancționata pentru ca nu a respectat restricțiile de deplasare. Inspectoratul de Poliție Județean Alba a continuat activitațile de verificare a modului in care se respecta prevederile…

- Inspectoratul de Poliție Județean Alba a continuat activitațile de verificare a modului in care se respecta masurile pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, potrivit unui comunicat al instituției. ”In ultimele 24 de ore, la activitațile desfașurate au participat, 186 de polițiști…

- In ultimele 24 de ore, sub coordonarea Instituției Prefectului, au fost desfașurate 14 actiuni de verificare cu efective marite in sistem integrat, impreuna cu celelalte instituții implicate, in contextul prevenirii și combaterii raspandirii COVID-19. In total, 254 de polițiști, jandarmi și polițiști…

- 256 de efective de poliție și poliție locala au fost la datorie in ultimele 24 de ore, impreuna cu jandarmi și pompieri argeșeni, precum și cu reprezentanți ai altor instituții, pentru verificarea respectarii masurilor impuse in contextul starii de alerta, precum și pentru prevenirea si limitarea infectarii…

- Angajatii Ministerului Afacerilor Interne au verificat, in ultimele 24 de ore, peste 92.000 de persoane si aproximativ 11.600 de obiective de interes, dintre care 4.400 de restaurante, terase si fast-food-uri, in contextul masurilor luate pentru prevenirea raspandirii virusului SARS-CoV-2, a anuntat…

- Un barbat de 79 de ani si o femeie de 66 de ani au decedat, miercuri seara, la o clinica privata din Craiova, unde se prezentasera pentru control medical. Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean Dolj, barbatul a decedat in fata clinicii medicale, iar femeia, care suferea de afectiuni…