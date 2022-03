Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe țari europene, printre care se numara și Germania, Franța, Italia și Marea Britanie au renunțat prea brusc la masurile anti-Covid și se confrunta cu o creștere a cazurilor cu subvarianta mult mai transmisibila a coronavirusului, BA.2, a declarat marți Organizația Mondiala a Sanatații.

- Mai multe tari europene, printre care Germania, Franta, Italia si Marea Britanie, au ridicat prea brusc masurile anti-COVID si se confrunta cu o crestere importanta a cazurilor de COVID, a declarat directorul regional pentru Europa al Organizatiei Mondiale a Sanatatii, Hans

- Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene, a anunțat sambata, la miezul nopții, ca „un numar de banci ruse vor fi excluse din SWIFT” și ca o parte din activele Bancii Centrale Ruse vor fi inghețate. Alte masuri luate de Comisia Europeana alaturi de SUA, Marea Britanie, Franța, Germania,…

- Vanzarile de mașini electrice (BEV) pe principalele cinci piețe europene (Franța, Germania, Italia, Spania și Marea Britanie) au crescut puternic, cu 72%, in 2021 comparativ cu anul anterior, dar menținerea acestui ritm in 2022 este pusa sub semnul intrebarii din cauza reducerii stimulentelor anunțate…

- CNSU a actualizat lista tarilor cu risc epidemiologic ridicat. Ucraina a intrat in zona galbena; Spania, Italia si Franta raman „rosii” Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat Hotararea prin care s-a actualizat si lista țarilor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat. Comitetul…

- Alte 3907 cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 431 de cazuri in regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri, 44 sunt asociate cu contact in afara țarii: 14-Ucraina, 11-Romania, 4-Germania, 3-Marea Britanie, 3-Slovenia, 2-Italia, 2-Cehia,…

- Alte 3907 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 431 de cazuri in regiunea transnistreana, transmite Noi.md. Din numarul total de cazuri, 44 sint asociate cu contact in afara țarii: 14-Ucraina, 11-Rominia, 4-Germania, 3-Marea Britanie, 3-Slovenia,…

- Alte 1039 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 155 de cazuri in regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri, 19 sunt asociate cu contact in afara țarii: 6-Romania, 3-Rusia, 3-Germania, 1-Marea Britanie, 1-Egipt, 1-Franța 1-Ucraina,…