- Prefectura Suceava a transmis ca in aceasta dimineața, conform datelor centralizate de catre Direcția de Sanatate Publica, la nivelul județului se inregistreaza un numar de 5779 de persoane declarate vindecate de noul coronavirus. Potrivit aceleiași surse, in județ, in ultimele 24 de ore au fost internate…

- Au fost confirmate 37 de cazuri noi de COVID-19 in județul Alba, in ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise duminica, 27 septembrie, de catre Direcția de Sanatate Publica. Cele mai multe cazuri au fost inregistrate la Alba Iulia, 11. In total, in județ, au fost inregistrate 1735 de infectari,…

- Trei medici rezidenți din secția de Ginecologie și un pacient de la Ortopedie au fost testati pozitiv pentru noul coronavirus, in urma cu doua zile, relateaza Digi24. Inspectorii DSP Bucuresti au aflat despre cazurile de infectare de la Spitalul Elias, dupa ce au intrebat la unitatea medicala,…

- Instituția Prefectului informeaza ca, potrivit datelor centralizate astazi de Direcția de Sanatate Publica, situația epidemiologica privind COVID-19 in județul Brașov se prezinta astfel: ■ 4.081 pacienți declarați vindecați■ 308 pacienți internați in spitale■ 396 persoane cu test pozitiv aflate la domicilii,…

- Coronavirus in Romania. Alte 1.150 de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost raportate in ultimele 24 de ore, bilanțul ajungand la 95.014, potrivit datelor furnizate duminica de Grupul de Comunicare Strategica . Cele mai multe noi imbolnaviri au fost raportate in București – 201 și Bacau…

- Prefectura Suceava a transmis ca in aceasta dimineața, potrivit datelor centralizate de catre Direcția de Sanatate Publica, la nivelul județului se inregistreaza un numar de 4.278 de persoane declarate vindecate de coronavirus. Intr-un comunicat de presa se arata ca la nivelul județului, in ultimele…

- Crește numarul focarelor de coronavirus din Timiș. Cele mai noi cazuri au aparut la o fabrica de incaltaminte din Buzias, astfel ca numarul focarelor crește la 8.Directia de Sanatate Publica (DSP) Timis a anuntat, joi, ca cele opt focare sunt in supraveghere epidemiologica, in timp ce in lucru…

- Crește numarul cazurilor de coronavirus și al deceselor cauzate de coronavirus in județul Gorj. Datele raportate de catre Direcția de Sanatate Publica Gorj, situația epidemiologica la nivelul județului Gorj, in data de 11.08.2020, se prezinta astfel: 697 persoane in carantina la domiciliu/locația declarata;1167…