Coronavirus: Mai multe cartiere din Beijing, din nou în izolare Unsprezece cartiere rezidentiale din sudul capitalei Chinei, Beijing, se afla in izolare din cauza aparitiei unui nou focar de coronavirus intr-o piata din apropiere, au anuntat sambata autoritatile, citate de agentia AFP. Sapte cazuri de contaminare cu COVID-19 au fost inregistrate in vecinatatea pietei Xinfadi, dintre care sase sambata, potrivit autoritatilor sanitare. Noua scoli si gradinite din zona au fost inchise. Municipalitatea din Beijing a inchis vineri doua piete si a amanat reluarea cursurilor pentru elevii din clasele primare in urma descoperii a trei noi cazuri de COVID-19 in acest… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Unsprezece cartiere rezidentiale din sudul capitalei Chinei, Beijing, se afla in izolare din cauza aparitiei unui nou focar de coronavirus. Focarul provine dintr-o piata din apropiere, au anuntat sambata autoritatile. Sapte cazuri de contaminare cu COVID-19 au fost inregistrate in vecinatatea pietei…

- Unsprezece cartiere rezidentiale din sudul capitalei Chinei, Beijing, se afla in izolare din cauza aparitiei unui nou focar de coronavirus intr-o piata din apropiere, au anuntat sambata autoritatile, citate de agentia AFP. Sapte cazuri de contaminare cu COVID-19 au fost inregistrate in vecinatatea pietei…

- Unsprezece cartiere rezidentiale din sudul capitalei Chinei, Beijing, se afla in izolare din cauza aparitiei unui nou focar de coronavirus intr-o piata din apropiere, au anuntat sambata autoritatile, citate de agentia Agerpres.

- Sapte cazuri de contaminare cu COVID-19 au fost inregistrate in vecinatatea pietei Xinfadi, dintre care sase sambata, potrivit autoritatilor sanitare. Noua scoli si gradinite din zona au fost inchise, scrie Agerpres.Unsprezece cartiere rezidentiale din sudul capitalei Chinei, Beijing, se afla in izolare…

- Unsprezece cartiere rezidentiale din sudul capitalei Chinei, Beijing, se afla in izolare din cauza aparitiei unui nou focar de coronavirus intr-o piata din apropiere, au anuntat sambata autoritatile, citate de agentia AFP, noteaza Agerpres. Sapte cazuri de contaminare cu COVID-19 au fost inregistrate…

- Municipalitatea din Beijing a inchis vineri doua piete si a amanat reluarea cursurilor pentru elevii din clasele primare in urma descoperii a trei noi cazuri de COVID-19 in acest oras, dupa doua luni in care niciun nou caz de coronavirus nu a fost confirmat in capitala Chinei, transmite AFP.Prima…

- Municipalitatea din Beijing a inchis vineri doua piete si a amanat reluarea cursurilor pentru elevii din clasele primare in urma descoperirii a trei noi cazuri de COVID-19 in acest oras, dupa doua luni in care niciun nou caz de coronavirus nu a fost confirmat in capitala Chinei, transmite AFP, citat…

- Kim Myong, care deținea un rol important in guvernul de la Phenian, spune ca este "minciuna absurda" sa pretindem ca țara nu are cazuri de coronavirus și ca, foarte probabil, numarul adevarat "depașește imaginația". "China a lansat o ampla campanie internationala pentru a contesta originea…