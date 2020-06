Coronavirus - Mai mult de 100 de decese într-o zi, o premieră în Irak Irakul a inregistrat aproape 2.500 de noi cazuri de Covid-19 dintre care 107 decese, doua cifre record intr-o tara al carui sistem de sanatate deja ingenuncheat ameninta sa se probuseasca total sub presiunea cazurilor care se araporteaza, scrie Le Figaro, potrivit news.ro. De la inceputul epidemiei mondiale de coronavirus, Irakul nu a fost afectat. Dar in ultimele saptamani, atunci cand multe regiuni din lume incepeau iesirea din izolare, tara cu 40 de milioane de locuitori devastata de razboaie si in care serviciile publice au decazut de decenii, a inceput sa inregistreze tot mai multe… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

