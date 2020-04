Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de comunicare strategica a informat ca din cele 2.460 de cazuri de coronavirus confirmate in Romania, dintre care 215 in ultimele 24 de ore, la ATI, in acest moment, sunt internați 57 de pacienți, dintre care 34 in stare grava. GCS a adaugat ca, pana la aceasta data, la nivel național, au…

- Știm cum e sa primești o veste neașteptata pentru care nimic nu te putea pregati, sa te afli in fața unui moment critic și sa se schimbe totul, deodata, pentru tine și pentru cei dragi. De 28 de ani, la HOSPICE Casa Speranței suntem impreuna in cele mai grele momente ale pacientilor nostri, cu un intreg…

- Poliția de Frontiera a deschis dosar penal pe numele cetațeanului roman care a calatorit, cu aeronava unei companii aeriene private, pe relația Madrid – București deși a fost depistat ca fiind infectat cu noul tip de coronavirus in Spania. Cercetarile se desfașoara pentru infracțiunea de zadarnicire…

- Nelu Tatatru, secretar de stat din Ministerul Sanatații, a declarat, marți, ca ia in calcul desemnarea unei maternitați care sa preia persoane infectate cu coronavirus.„Facem, in aceasta dimineața și analiza pentru a desemna o maternitate care sa preia persoane cu coronavirus”, a spus Nelu Tataru la…

- In aceasta noapte au fost anuntate cinci noi cazuri de persoane infectate cu Coronavirus, numarul total al imbolnavirilor pe teritoriul Romaniei ajungand la 121.Numai astazi au fost raportate 34 de cazuri.Iata ce cazurile noi: femeie, 24 ani, Cluj Napoca; barbat, 46 ani, Satu Mare; barbat, 36 ani, Bucuresti.…

- Doua noi cazuri de coronavirus au fost confirmate miercuri seara in Romania, ridicand bilantul la 47 de pacienti infectati cu Covid-19. Este vorba despre o femeie de 63 de ani, contact cu femeia de 35 de ani care a calatorit in Israel si care s-a intors in Romania in data de 29 februarie, si de un barbat…

- Pana astazi, 8 martie, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 14 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 (coronavirus). Dintre aceste cazuri, 5 persoane au fost declarate vindecate și externate.Citește și: Traian Basescu, profeție NEAGRA, in miez de noapte: PSD va reveni la locale.…