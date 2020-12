Stiri pe aceeasi tema

- Toate persoanele cu varsta de peste 13 ani care calatoresc in Regatul Țarilor de Jos trebuie sa prezinte test COVID negativ, incepand din data de 29 decembrie, a transmis, sambata, Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Fara test, pasagerii nu se pot imbarca in avion. Oficialii MAE au transmis ca autoritațile…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Turcia ca, in conformitate cu datele transmise de autoritatile locale, persoanele care vor sosi incepand cu 28 decembrie, pe cale aeriana, iar de la data de 30 decembrie, pe cale…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) precizeaza ca autoritatile croate au anuntat noi masuri privind conditiile de intrare pe teritoriul Republicii Croatia, in contextul pandemiei de COVID-19. Pana in 15 decembrie, intrarea in tara este permisa doar in baza unui test negativ de coronavirus. ”Incepand…

- Persoanele care vin in Spania din zone sau state cu risc epidemiologic ridicat au obligatia de a prezenta un test cu rezultat negativ pentru SARS-CoV-2, in cazul in care intra in aceasta tara pe cale aeriana sau maritima, informeaza, sambata, Ministerul Afacerilor Externe. Potrivit sursei citate, masura…