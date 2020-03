Stiri pe aceeasi tema

- Imagini emoționante au fost surprinse in Spania, una dintre țarile in care pandemia de coronavirus face ravagii. O femeie care a implinit 80 de ani a fost sarbatorita de vecini, chiar daca se aflau cu toți in autoizolare.In imaginile devenite virale pe internet se poate vedea cum un barbat striga la…

- Un roman care știa ca este infectat cu coronavirus a luat avionul din Madrid sa vina in București și a stat in aeronava alaturi de aproximativ 60 de calatori care acum sunt in pericol sa fie și ei infectați. Fostul premier Victor Ponta a reacționat dur.„Am spus ca romanii din Diaspora sunt…

- Cetateanul roman care a calatorit cu un avion al unei companii private de la Madrid la Bucuresti desi fusese confirmat in Spania ca fiind infectat cu coronavirus este cercetat intr-un dosar penal pentru zadarnicire a combaterii bolilor. Pana in prezent, pentru aceasta infractiune au fost deschise…

- Tragedie la Madrid! Cel puțin 19 persoane au murit intr-un azil de batrani, din cauza focarului de coronavirus, informeaza elpais.com.Amplasat in vestul capitalei Spaniei, azilul "Monte Hermoso" a devenit unul dintre cele mai mai mari focare de coronavirus din Spania. "Probabil ca mai mulți oameni vor…

- Un șofer de camion originar din Romania, infectat cu coronavirus, este internat la terapie intensiva intr-un spital din nord-vestul Spaniei. Barbatul, in varsta de 43 de ani, care se intorsese de la Madrid, a ajuns la Unitatea de Terapie Intensiva a spitalului Alvaro Cunqueiro din localitatea Moana,…

- Astea sunt simptomele COVID-19, pe zile! Așa se modifica plamanii persoanei infectate Un doctor infectat cu coronavirus și-a prezentat simptomele, astfel incat toata lumea sa ințeleaga cum se manifesta COVID-19. Medicul a aratat și cum i-a afectat virusul plamanii. Doctorul Yale Tung Chen, in varsta…

- Politia din capitala Spaniei, Madrid, a trebuit sa recurga sambata la drone echipate cu portavoci pentru a-i convinge pe oamenii care se plimbau pe strazi sa intre in casa si sa se autoizoleze pentru a evita noi imbolnaviri cu coronavirus, scrie presa spaniola.

- Autoritațile spaniole au decis punerea in carantina a 1.000 de turiști, intr-un hotel din Insulele Canare, din cauza unui turist gasit pozitiv la testul pentru coronavirus, noteaza Business Insider. Potrivit Business Insider, 1.000 de turiști sunt in carantina, intr-un hotel de 4 stele din Insulele…