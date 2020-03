Stiri pe aceeasi tema

- Raed Arafat, directorul Departamentului pentru Situații de Urgența, a oferit, pentru Libertatea, primele declarații despre gorjeanul infectat cu coronavirus, dupa ce pacientul a fost adus la Institutul Matei Balș din București. Arafat a declarat și ca, pana la acest moment, nu s-au mai confirmat alte…

- Secretarul de stat in MAI, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, dr. Raed Arafat, si secretarul de stat in Ministerul Sanatatii, Nelu Tataru, au sustinut o conferinta de presa referitoare la gestionarea situatiei privind noul Coronavirus (COVID- 19), potrivit Agerpres. Secretarul de stat…

- Primul pacient testat pozitiv cu noul coronavirus la Matei Balș nu avea simptome specifice, a declarat Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența intr-o conferința de presa, miercuri noapte. ”Nu prezinta tuse, febra sau alte simptome”, a spus șeful DSU, Raed Arafat, despre primul…

- Romania are incepand de miercuri seara un caz de coronavirus confirmat. La ora 23:00 urmeaza sa aiba loc o conferința de presa susținuta de Victor Costache, ministrul Sanatații, și secretarul de stat Raed Arafat, directorul Departamentului pentru Situații de Urgența. Horațiu Moldovan și Nelu Tataru,…

- In cadrul unei conferinte de presa la sediul MAI, el a anuntat, de asemenea, ca a avut loc o videoconferinta la care au participat toate comitetele judetene pentru situatii de urgenta."In urma discutiilor, am decis si am votat cu unanimitate de voturi cateva articole importante care fac parte din aceasta…

- Presedintele Societatii Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, a declarat ca, cel puțin pana in prezent, in Romania nu a fost confirmat niciun diagnostic de coronavirus. Corpul de control al Ministerului Sanatatii va verifica daca directiile de sanatate publica asigura procedurile de prevenire 24…

- Cei șase romani de pe vasul de croaziera Diamond Princess pe care au fost depistați peste 600 de pasageri infectați cu noul coronavirus au fost aduși in București cu o aeronava de tip C-27J Spartan, anunța Ministerul Apararii.O aeronava de tip C-27J Spartan aparținand Forțelor Aeriene Romane…