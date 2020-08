Inca 42 de cetateni romani, lucratori la o ferma din regiunea germana Dingolfing-Landau, care detin trei teste negative pentru infectia cu SARS-CoV-2 si au finalizat perioada de izolare prevazuta de legislatia germana si care si-au exprimat dorinta de a reveni in Romania, au fost repatriati in tara, sambata, costurile fiind suportate de catre autoritatile germane, a precizat luni Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Acestia au fost repatriati in tara pe cale rutiera si se adauga celor 153 de cetateni romani, lucratori in cadrul aceleiasi ferme, care au revenit in tara vineri, cu o cursa aeriana…