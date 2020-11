Stiri pe aceeasi tema

- Raportul SAGE face referire la „cel mai rau scenariu rezonabil” care va avea loc in aceasta iarna, in care ar urma sa moara 85.000 de decese provocate de Covid-19. Pana la sfarsitul lunii februarie, Marea Britanie va atinge 800 de morti pe zi. Restrictiile de prevenire a raspandirii pandemiei…

- Satul Dobra din comuna cu acelasi nume, din judetul Dambovita, a intrat, oficial, in carantina de 14 zile. Autoritatile spera astfel sa scada numarul imbolnavirilor din zona. Cele mai multe cazuri, inregistrate in Primarie.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a informat astazi ca autoritatile germane au decis includerea Romaniei pe lista zonelor de risc epidemiologic. MAE transmite ca informatii cu privire la actualizarea zonelor de risc, precum si lista completa a acestora sunt disponibile online, la adresa www.rki.de.…

- Autoritatile spaniole se confrunta cu o crestere puternica a cazurilor de COVID-19 in Madrid, probleme aparand in mai multe cartiere ale capitalei, in afara celor 37 de zone aflate deja in carantina. Din acest motiv, autoritațile ar putea reintroduce carantina in tot orașul.CITEȘTE ȘI: Cum igienizam…

- Heiko Maas, ministrul de externe german, a intrat in carantina dupa ce unul dintre bodyguarzii sai a fost depistat ca purtator de coronavirus. Anuntul a fost facut astazi de ministerul de externe de la Berlin, conform Agerpres. Ministrul a fost testat, la randul sau, iar rezultatul a fost negativ. Heiko…

- Modificarile vor intra in vigoare cu data de maine, 29 august.Ministerul Afacerilor Externe precizeaza, printr un comunicat de presa ca, in cursul zilei de 27 august a.c., autoritatile ucrainene au modificat conditiile de intrare in Ucraina pentru cetatenii straini, care vor intra in vigoare incepand…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) transmite joi ca 60 de romani angajati la o companie de prelucrare a carnii din regiunea britanica Perthshire au fost confirmati ca infectati cu noul coronavirus, ei aflandu-se in prezent in autoizolare. „Autoritatile locale au precizat ca in cadrul companiei respective…