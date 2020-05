Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron si cancelarul german Angela Merkel au propus luni un plan de relansare in Europa de 500 de miliarde de euro pentru a face fata impactului economic al noului coronavirus, care a aruncat Europa intr-o recesiune de o amploare istorica, relateaza AFP si DPA."Pentru a…

- "Pentru a sustine o relansare durabila care restabileste si intareste cresterea in UE, Germania si Franta sustin crearea unui Fond de relansare ambitios, temporar si cu obiective precise" in cadrul viitorului buget al UE si caruia sa i se aloce "500 de miliarde de euro", subliniaza o declaratie comuna.…

- Comisia Europeana a promis un miliard de euro in cadrul eforturilor de descoperire a unui vaccin, de teste si tratamente pentru noul coronavirus, la inceputul unei conferinte internationale a donatorilor gazduita de executivul european, un maraton mondial lansat luni și prin care UE a strans a 7,4…

- CARAȘ-SEVERIN – Intr-un amplu interviu acordat ziarului german „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ (FAZ), președintele Colegiului Medicilor din Romania, medicul caransebeșean Gheorghe Borcean, susține ca Germania și Franța ar trebui sa compenseze cumva Romania pentru exodul medicilor romani in aceste țari!…

- Discutiile liderilor G20 vin intr-un moment in care bilantul mondial al pandemiei a ajuns la aproximativ 20.600 de decese provocate din cauza virusului aparut in China in decembrie.Numarul celor infectați se apropie acum de jumatate de milion de oameni cu peste 450.000 de cazuri inregistrate in intreaga…