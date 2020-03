Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a propus Uniunii Europene sa instituie masuri ferme de control la punctele de frontiera Schengen in urmatoarele zile si chiar sa inchida unele puncte de frontiera pentru protejarea unor zone de risc, conform unui comunicat al presedintiei franceze, transmite vineri AFP. In cadrul unei convorbiri telefonice cu presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, Macron a propus controale ferme la punctele de intrare in spatiul Schengen si chiar inchiderea unor astfel de puncte de frontiera pentru a stopa accesul in state sau regiuni unde exista un numar mare…