Coronavirus: Macedonia de Nord impune starea de urgenţă pentru a opri creşterea numărului de contaminări Macedonia de Nord va impune starea de urgenta in incercarea de a frana epidemia galopanta a noului tip de coronavirus, a anuntat joi premierul Zoran Zaev, informeaza AFP. Masura, care ii confera guvernului puteri sporite si ii permite sa foloseasca armata, companiile publice si spitalele private in lupta impotriva COVID-19, va fi probabil adoptata vineri, a adaugat Zaev. Mica tara din Balcani, cu doua milioane de locuitori, se numara printre primele zece tari din Europa cele mai afectate in ceea ce priveste rata de mortalitate raportat la numarul de locuitori. Macedonia de Nord numara in prezent… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

