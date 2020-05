Ministrul luxemburghez de externe Jean Asselborn a cerut marti guvernului german sa-si inceteze controalele la frontiera intre cele doua tari, instituite in cadrul eforturilor de combatere a raspandirii noului coronavirus, informeaza AFP. Intr-o scrisoare adresata ministrului de interne german, Horst Seehofer, Asselborn apreciaza ca inchiderea frontierelor si controalele instituite nu sunt justificate si provoaca o "nemultumire in crestere in randul populatiei din cele doua tari", potrivit unui comunicat al guvernului luxemburghez. Seehofer a decis luni sa prelungeasca pana in 15 mai controalele…