Stiri pe aceeasi tema

- Faza zilei în sport vine din tenis, mai precis de pe contul de Instagram al lui Stefanos Tsitsipas. Într-o perioada în care coronavirusul anuleaza competiție dupa competiție, grecul a oferit imaginea zilei cu un comentariu. În aceste zile ar fi trebuit sa aiba loc turneul…

- Potrivit sursei citate, aproximativ 3.500 de pasageri si membri ai personalului din 54 de tari se afla la bordul vasului Grand Princess, care a fost tinut in largul coastelor SUA incepand de miercuri, dupa efectuarea testelor in urma decesului din cauza COVID-19 a unui pacient care a calatorit anterior…

- Darren Cahill, antrenorul Simonei Halep, a vorbit in presa australiana despre amanarea Indian Wells și despre problemele pe care coronavirus le ridica in tenisul profesionist. CONTEXT: Organizatorii au anulat Indian Wells, turneul care trebuia sa inceapa ieri, din cauza epidemiei de coronavirus din…

- Turneul de la Indian Wells, California, a fost anulat din cauza Coronavirusului. Jucatorii s-au declarat nemulțumiți de modul in care oficialii au comunicat. Jamie Murray (34 de ani), dublu caștigator de Mare Șlem in proba de dublu, e pesimist in privința desfașurarii competițiilor urmatoare: „Nu da…

- Festivalul cultural South by Southwest, care urma sa aiba loc la mijlocul lunii martie in Austin, Texas, a fost anulat din cauza temerilor legate de coronavirus, a anuntat primarul orasului vineri, scrie AFP, citata de news.ro."Am cerut anularea South by Southwest anul acesta", a declarat…

- Madonna și-a anulat un concert pe care trebuia sa il susțina la Paris, duminica seara, dupa ce, cu trei zile inainte, a cazut pe scena, arata Smart Radio, pastrand un loc special pentru piesele cantareței in playlist, anunța MEDIAFAX."Aceasta papușa stricata trebuie sa stea in pat", a scris…

- Statele Unite vor trimite inca aproximativ 3000-3500 de militari in Orientul Mijlociu, ca urmare a amenintarilor sporite la adresa trupelor americane din zona in urma uciderii generalului iranian Qassem Soleimani, au declarat vineri oficiali de la Washington, in timp ce secretarul american al apararii,…