- Incepe prabușirea celui de-al doilea gigant economic al lumii. China se sufoca sub povara epidemiei cu coronavirus La nici doua luni de la apariția noului coronavirus și declanșarii starii de urgența mondiale de catre OMS, China incepe sa inregistreze primele efecte in economie. Iar acestea sunt devastatoare…

- "Deși numarul total de cazuri din afara Chinei ramane relativ redus, suntem preocupați de numarul de cazuri fara legatura epidemiologica clara, cum ar fi antecedentele de calatorie sau contactele cu un caz confirmat", a declarat Tedros Adhanom Ghebreyesus, intr-o conferința de presa.Acesta a precizat,…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a anuntat marti numele oficial dat noului coronavirus care a provocat o epidemie in orasul Wuhan din China. Noul coronavirus va fi numit „COVID-19” (Corona Virus Desease – anul 2019). OMS a activat Echipa ONU pentru managementul crizei si a organizat o reuniune…

- Epidemia de coronavirus se extinde in toata lumea. Au fost semnalate noi cazuri in Spania, Marea Britanie și Japonia. In China numarul deceselor a ajuns la 811. Au raportat cazuri de infectare 27 de țari și regiuni autonome

- Gigantul Baidu (varianta chinezasca a Google) a lansat “harta epidemiei”, un fel de harta in care apar, in timp real, pacienții suspecți dar și cei confirmați ca fiind infestați cu noul coronavirus, scrie Businessinsider.comConform site-ului chinezesc de știri din zona tehnologiei, Abacus, cei de la…

- Un clip video difuzat de presa chineza comprima in mai puțin de un minut munca titanica dusa de muncitori pentru finalizarea primului spital din Wuhan destinat pacienților cu coronavirus. Un spital din China dedicat tratarii persoanelor infectate cu un nou coronavirus, construit in doar zece zile in…

- Wang Guangfa, care conduce Departamentul de medicina pulmonara in cadrul Spitalului Universitar Peking din Beijing, a facut parte dintr-o echipa de experti care au vizitat la inceputul acestei luni orasul Wuhan, unde noul coronavirus a fost detectat pentru prima data."Am fost diagnosticat…

