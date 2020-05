Angajatii simt lipsa interactiunii sociale si a schimbului facil de informatii si idei cu colegii de birou, chiar daca au ramas productivi in perioada de lucru de acasa, potrivit unui studiu realizat de Colliers International in tarile din regiune, printre care si in Romania, care arata ca 40% dintre respondentii spun ca intampina dificultati sa lucreze de acasa si simt ca uneori au capacitate scazuta de concentrare potrivit news.ro.

"Lucrul de acasa este o provocare pentru cea mai mare parte dintre romanii care au lucrat remote in contextul epidemiologic actual. Doar 13% dintre ei spun…