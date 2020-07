Coronavirus: Londra nu va participa la programul european privind vaccinurile

Un bărbat beat s-a urcat pe un stâlp și s-a electrocutat

Alertă de gradul zero în comuna Gura Ocniței, satul Săcueni. Polițiștii și echipajele de ambulanță s-au deplasat în satul Săcueni după ce la 112 a fost anunțat faptul că un bărbat de aproximativ 50 de ani, sub sub influența băuturilor alcoolice, încearcă să se sinucidă urcându-se pe… [citeste mai departe]