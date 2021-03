Stiri pe aceeasi tema

- Londra nu intentioneaza sa adauge turistii provenind din Europa pe "lista rosie" de calatorii in Marea Britanie, cu carantina obligatorie in hoteluri la sosire, a declarat marti ministrul britanic al sanatatii Matt Hancock, in contextul recrudescentei infectiilor cu COVID-19 pe continent, relateaza…

- Premierul britanic Boris Johnson a avertizat luni ca ''al treilea val'' de infectii cu noul coronavirus care se deplaseaza in prezent prin Europa s-ar putea indrepta spre Regatul Unit, relateaza Reuters. "Experienta anterioara ne-a invatat ca atunci cand prietenii nostri…

- ”Sunt absolut incantat ca peste 20 de milioane de persoane au fost vaccinate in Regatul Unit”, a spus Hancock duminica, intr-un videoclip postat pe Twitter.I’m delighted more than 20 million people across the UK have now been vaccinated. A magnificent achievement for the country. The vaccine is our…

- Peste 15 milioane de persoane au fost vaccinate impotriva coronavirusului in Marea Britanie pana duminica, astfel ca guvernul si-a indeplinit obiectivul de a vaccina cele mai vulnerabile categorii pana la mijlocul lunii februarie, au anuntat duminica premierul Boris Johnson si ministrul Sanatatii, Matt…

- Marea Britanie a depasit pragul de 15 milioane de persoane vaccinate impotriva COVID-19, astfel ca guvernul si-a indeplinit obiectivul de a vaccina cele mai vulnerabile categorii pana la mijlocul lunii februarie, au anuntat duminica premierul Boris Johnson si ministrul Sanatatii, Matt Hancock, relateaza…

- Marea Britanie a detectat 77 de cazuri de infectare cu varianta coronavirusului SARS-CoV-2 descoperita in Africa de Sud, toate la persoane care au calatorit in aceasta tara sau sunt contacti ai acestora, plus alte 9 cazuri de infectare cu o alta varianta a aceluiasi coronavirus, cea din Brazilia, a…

- Ministrul britanic al Sanatatii Matt Hancock s-a declarat „incredibil de ingrijorat” de tulpina de coronavirus descoperita in Africa de Sud. „Este o problema chiar mai mare” decat cea din Marea Britanie, a apreciat Hancock intr-un interviu acordat postului BBC Radio.

- Peste 4.500 de camioane dintre cele blocate de mai multe zile in portul Dover din Anglia au traversat vineri Canalul Manecii dupa ce au fost trimisi militari suplimentari pentru a accelera testarea pentru coronavirus, a anuntat ministrul britanic al Transporturilor, Grant Shapps, potrivit Reuters.…