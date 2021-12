Stiri pe aceeasi tema

- Primarul laburist al Londrei, Sadiq Khan, a anuntat luni seara anularea festivitatilor prevazute in capitala Marii Britanii de Anul Nou, in fata cresterii drastice a cazurilor variantei extrem de contagioase Omicron, scrie AFP preluat de agerpres. "Cu infectiile de COVID-19 la niveluri record in…

- Administratia Biden nu are de gand "sa izoleze" Statele Unite in fata unui potential nou val de iarna de COVID-19, a declarat luni purtatoarea de cuvant a executivului, Jen Psaki, in ajunul unui discurs foarte important asteptat al presedintelui Joe Biden, noteaza AFP. Presedintele SUA, care…

- Primarul Londrei, Sadiq Khan, s a declarat sambata, 18 decembrie, extrem de ingrijorat de raspandirea variantei Omicron a coronavirusului, in prezent dominanta in capitala Marii Britanii, si a declansat o procedura de alerta care implica un raspuns coordonat al serviciilor publice, relateaza AFP.Cresterea…

- Guvernul de la Londra a anuntat luni ca sunt necesare noi masuri in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord pentru a tempera inmultirea cazurilor de COVID-19 cu varianta Omicron a coronavirusului si a castiga astfel timp pentru a intelege caracteristicile acestei variante

- Orașul olandez al distracției, Amsterdam, anuleaza toate festivitatile de Anul Nou organizate de primarie, inclusiv numaratoarea inversa si focurile de artificii, ca urmare a creșterii ratei de incidența și a spitalizarilor asociate COVID-19, informeaza EFE. Primarul orasului, Femke Halsema, a decis…