Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit sursei citate, cele mai multe cadre medicale izolate la domiciliu provin din Spitalul Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) din Sibiu, cel care are Sectia Clinica de Boli Infectioase si unde sunt tratati pacientii confirmati si suspecti de COVID-19."In ceea ce priveste situatia cadrelor medicale…

- Activitatile economice "cu risc scazut" vor fi reluate incepand cu 11 aprilie in Iran, a declarat duminica presedintele acestei tari, Hassan Rouhani. "Sub supravegherea Ministerului Sanatatii, toate activitatile economice cu risc scazut se vor relua incepand de sambata'', a spus Rouhani la o…

- Presedintele regiunii italiene Lombardia a declarat guvernul a fost de acord sa trimita armata in regiunea sa, pentru a impune respectarea regulilor de izolare de catre populatie, a informat agentia Reuters.Cererea de a fi folosita armata a fost acceptata. 114 soldati vor fi in teren in toata Lombardia.…

- Clubl de fotbal Valencia a fost lovit puternic de coronavirus, oficialii gruparii spaniole anunțand, marți, ca 35 % din personal este infectat cu Covid-19.In prima faza, clubul Valencia a anunțat ca are un jucator infectat cu coronavirus, argentinianul Ezequiel Garay. De altfel, Garay a fost primul…

- Masurile de carantina impotriva propagarii noului tip de coronavirus in regiunea italiana Lombardia si in alte parti din nordul Italiei ar trebui extinse si la restul tarii, a declarat liderul opozitiei Matteo Salvini, informeaza luni dpa. "Trebuie sa protejam tara prin extinderea masurilor de urgenta…

- FOTO – Arhiva Ministerul de Externe a anuntat, joi seara, ca un roman rezident in Lombardia, Italia, a fost confirmat cu infectie cu virusul Covid-19, scrie Mediafax. Acesta este primul roman din Italia diagnosticat cu noul virus. Potrivit autoritatilor, acesta are simptome usoare, fiind in auto-izolare…

- Vasile Mogoș (27 de ani, fundaș dreapta) joaca la Cremonese, intr-un oraș din regiunea Lombardia, una dintre cele mai afectate zone de epidemia de coronavirus din Italia, și vorbește despre panica instalata in Peninsula. „Suntem toți preocupați de tot ceea ce se intampla, pentru ca acest coronavirus…

- Tot mai multe cazuri de coronavirus in Italia. Pana in momentul de fața au fost afectate 79 de persoane din cinci regiuni: 54 se afla in Lombardia, 17 in Veneto, 2 in Emilia Romagna, 2 in Lazio și un caz in Piemont.