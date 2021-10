Coronavirus: Locuitorii orașului Sydney au scăpat de carantină, după mai mult de 100 de zile Locuitorii orașului Sydney au ieșit, dupa 106 de zile, dintr-o carantina stricta, masura luata pentru a limita raspandirea variantei Delta foarte contagioasa, anunța AFP. Dupa aceasta carantina lunga și severa, a scazut numarul cazurilor noi de infectare (477, duminica) in statul Nouvell-Galles de Sud, de altfel cel mai populat din Australia. In acest stat, rata de vaccinare completa este de peste 70% din populația cu varste peste 16 ani. Din luna iunie, magazinele, școlile, intreprinderile au fost inchise pentru activitațile considerate neesențiale. De asemenea, au fost limitate deplasarile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

