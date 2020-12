Coronavirus Lockdown in Irlanda timp de doua luni. „Restrictiile o sa fie in vigoare pana cand masa critica a populatiei o sa fie vaccinata”

Stiri pe aceeasi tema

- Toate restrictiile care sunt acum in vigoare vor fi valabile si de Craciun, si de Revelion, iar politistii vor fi suplimentati pentru a urmari daca acestea se respect, a spus vineri, presedintele Klaus Iohannis. Restrictiile instituite pentru prevenirea raspandirii noului coronavirus raman in vigoare…

- Presedintele a atentionat vineri, dupa o vizita la Centrul national de stocare a vaccinurilor COVID-19 din cadrul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militara „Cantacuzino” ca restrictiile raman in vigoare de Craciun si de Anul Nou, iar ele sunt obligatorii, nu facultative, iar cei…

- Aproximativ 6.000 de sanctiuni contraventionale, in valoare de peste un milion de lei, au fost date in ultimele 24 de ore de angajatii Ministerului de Interne si ai altor autoritati care au verificat respectarea masurilor anti-COVID.Verificarile au vizat aproape 5.300 de operatori economici, 213 operatori…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri la vizita pe care a facut-o la Institutul Cantacuzino, ca totul este bine organizat, la modul practic, nu teoretic, in vederea inceperii vaccinarii. Seful statului a adaugat ca desi spera ca populatia sa se mobilizeze si sa se vaccineze pentru ca pana in…

- Guvernul nord-irlandez a decis joi seara sa introduca dupa Craciun, pentru sase saptamani, noi masuri de izolare in fata recrudescentei puternice a pandemiei de coronavirus in provincia britanica, noteaza AFP preluat de agerpres. Dupa primele doua decretate in primavara si in toamna, Irlanda de Nord…

- 1 decembrie este data la care irlandezii vor ieși din cea de-a doua carantina, astfel ca aceștia iși vor putea petrece Craciunul in familiile lor, in pofida celui de-al doilea val de coronavirus, a anunțat, vineri, guvernul Irlandei, relateaza Agerpres. „Eforturile si sacrificiile fiecaruia dintre noi…

- Dupa patru saptamani de lockdown Marea Britanie revine la restricțiile locale chiar inainte de sarbatorile de iarna. Boris Johnson a anunțat, luni, ca „relaxarea restricțiilor” va fi insotita de un program masiv de depistare, potrivit The Telegraph.„Nu poate fi un Craciun normal si drumul este lung…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat marti ca restrictiile sanitare care au intrat in vigoare la inceputul saptamanii au un singur scop, respectiv protejarea populatiei si reducerea presiunii uriase care apasa pe sistemul sanitar. ‘Romania se confrunta cu o situatie extrem de complicata, iar restrictiile…