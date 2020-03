Stiri pe aceeasi tema

- Coronavirus. COVID-19 lovește Romania, unde sunt confirmate pana la aceasta ora 25 cazuri de infectare. Autoritațile romane au luat o serie de masuri pentru prevenție și, in funcție de evoluția cazurilor, sunt pregatite de situații extreme.

- Autoritațile fac apel pentru identificarea pasagerilor microbuzului cu care a calatorit de la București barbatul de 72 de ani din Galați confirmat cu coronavirus. Bilanțul îmbolnavirilor în România a ajuns la 13, patru cazuri de infectare fiind anunțate sâmbata, când…

- Cu privire la cetațeanul ucrainean infectat cu COVID-19 și care ar fi revenit din Italia, prin Romania, Grupul de Comunicare Strategica precizeaza ca, la acest moment, autoritațile romane sunt in dialog cu autoritațile ucrainene pentru verificarea traseului acestuia și obținerea datelor necesare…

- Un tanar din Slatina care a calatorit in apropierea italianului diagnosticat cu coronavirus s-a plimbat doua zile prin Bucuresti, desi ar fi trebuit sa fie in carantina. Autoritatile spun ca a fost vorba de „o eroare de transmitere” și s-au trimis documentele, joi, spre DSP București.Potrivit…

- Alerta de coronavirus in Romania, dupa ce virusul capata amploare in Italia. Tinand cont de faptul ca peste un milion de romani traiesc in aceasta tara, autoritatile din Romania se teme ca virusul va ajunge si la noi. Reprezentanții Comitetului intersectorial pentru prevenirea și limitarea imbolnavirilor…

- Ziarul Unirea Virusul ucigaș a ajuns in Romania: Pasager suspect de infectie cu coronavirus, pe Aeroportul Otopeni. Autoritațile sunt in alerta maxima Virusul ucigaș a ajuns in Romania, iar autoritațile sunt in alerta maxima și au luat masuri fara precedent. Un barbat suspect a fost descoperit pe Aeroportul…