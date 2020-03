Stiri pe aceeasi tema

- Bilanțul celor infectați cu coronavirus crește considerabil de la o ora la alta, iar oamenii nu știu ce sa mai faca pentru a fugi din fața virusului ucigaș care a pus stapanire pe țara noastra. Care sunt principalele biocide folosite pentru igiena personala?

- Interpol a emis un avertisment pentru forțele de poliție din toata lumea in legatura cu aparitia unor cazuri de escrocherie pe fondul crizei create de noul coronavirus. Pandemia creata de noul coronavirus , care a speriat o lume intreaga, a devenit o metoda de afaceri pentru escroci. Aceștia au profitat…

- Libertatea.ro a aflat lista medicamentelor folosite pentru tratamentul romanilor diagnosticați cu coronavirus. Informațiile au fost oferite de catre Dr. Adrian Marinescu, medic primar specializat in boli infecțioase la spitalul Matei Balș, din București. Inainte de a citi acest text, va rugam sa ințelegeți…

- Informațiile cu privire la lista medicamentelor au fost oferite de catre Dr. Adrian Marinescu, medic primar specializat in boli infecțioase la Spitalul „Matei Balș”, din București pentru Libertatea.

- Ieri, niciun alt iesean nu a fost diagnosticat cu boala Covid 19. La Spitalul de Boli Infectioase Sfanta Parascheva sunt patru persoane suspectate ca au fost infectate cu coronavirus, si alti patru pacienti deja confirmati ca au acest tip de virus. „Toti pacientii, au o stare generala buna, nu ne pun…

- Biroul Executiv (BEx) al PRO Romania a decis luni sa solicite partidelor politice, prim-ministrului și președintelui, adoptarea unui set de masuri pentru combaterea efectelor epidemiei de coronavirus:Este absolut necesar sa avem un guvern cu drepturi depline - care sa aiba ca mandat combaterea…

- ALDE transmite, printr-un comunicat oficial, faptul ca nu vor susține Guvernul Cițu in Parlament și arata ca este un Guvern format tot in virtutea planului liberalilor de a ajunge la anticipate.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, Episodul 8: Cutu Catu Cazino e viata mea! ”PNL…

- Thrillerul „Contagion”, regizat de Steven Soderberg si lansat in 2011, a ajuns in lista celor mai urmarite filme pe iTunes odata cu criza provocata in China si alte tari de noul coronavirus care a ucis peste 130 de persoane.