- Lime a anuntat ca isi suspenda serviciul de transport cu trotinete electrice din Statele Unite si din alte peste 20 de tari, in special europene, printre care si Romania, din cauza pandemiei de coronavirus, informeaza AFP potrivit Agerpres. "Deocamdata, sistam serviciul Lime pentru a ajuta oamenii…

- Statele Unite au depasit joi pragul de 10.000 de cazuri de COVID-19 si numara 154 de morti, conform unui bilant stabilit de Universitatea Johns Hopkins, citat de AFP. Statele Unite au devenit astfel a sasea tara ca numar de cazuri de infectare confirmate, dupa China, Italia, Iran, Spania…

- Ministrul Sanatații, Victor Costache, susține ca dupa ce s-au taiat legaturile cu Italia, acum se ia in calcul limitarea contactului cu alte țari din Europa. In acest moment, Franta, Germania și Spania sunt țarile europene cele mai afectate, dupa Italia.Citește și: Victor Ciutacu a EXPLODAT…

- Italia ramane, in continuare, printre cele mai afectate state, dupa ce numarul persoanelor infectate a ajuns la 10.149, in vreme ce ultimul bilanț al deceselor a crescut de la ultima raportare cu 36%, pana la 631.Italia este, totodata, și țara care a inregistrat cel mai mare numar al deceselor in 24…

- ​Nationala de polo a României a fost învinsa marti, la Hamburg, de reprezentativa Muntenegrului, scor 17-12, în al doilea meci din cele trei programate la Turneul celor patru natiuni, competitie de verificare înaintea participarii la turneul preolimpic de la Rotterdam, scrie…

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) a anuntat luni ca, in prezent, in Romania, se afla in carantina institutionalizata 27 de persoane, pentru care se efectueaza verificari pentru a depista daca au contactat noul coronavirus, iar alte 12.789 sunt in izolare la domiciliu si sub monitorizare medicala.…

- Numarul oficial al cazurilor de coronavirus a ajuns, sâmbata, la 102.188, fiind consemnate pâna acum 3.491 de decese, iar peste 57.000 de pacienți au fost declarați vindecați, arata centralizarea facuta pe platforma Arcgis de Universitatea Johns Hopkins. Cele mai importante informații…

- Speriat de coronavirus, un brașovean a refuzat sa-și dea acordul pentru ca fiul sau, minor, sa plece in vacanța cu mama sa, insa judecatorii brașoveni l-au obligat sa-și dea consimțamantul. Un barbat din Brașov e obligat de instanța sa iși lase fiul sa plece in vacanța cu mama lui, in Insulele Canare.…