- Consiliul European a anuntat duminica ca presedintele turc Tayyip Erdogan va merge luni la Bruxelles pentru discutii cu oficialii Uniunii Europene despre Siria si migratie, transmite Reuters, conform news.ro.Erdogan se va intalni cu presedintele Consiliului European Charles Michel si cu presedintele…

- Un prim caz de contaminare cu noul coronavirus a fost semnalat in cadrul personalului Consiliului European, in contextul in care sunt prevazute mai multe reuniuni ale ministrilor celor 27 de state membre ale Uniunii Europene in sediul institutiei, relateaza Reuters.

- Liderii statelor membre si cei ai institutiilor Uniunii Europene reiau oficial discutiile la ora locala 16:00 (17:00 ora Romaniei) in cadrul summitului privind bugetul multianual al blocului comunitar, a declarat un purtator de cuvant al presedintelui Consiliului European, Charles Michel, iar diplomati…

- Premierul ceh Andrej Babis a spus vineri, la Bruxelles, ca un acord asupra viitorului buget al Uniunii Europene pentru 2021-2027 este posibil doar daca Suedia, Danemarca, Tarile de Jos si Austria accepta limitarea contributiei la 1% din PIB, anunta DPA. ''Daca grupul celor patru tari bogate Suedia,…

- Liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene vor conditiona accesul la finantare in bugetul UE pentru 2021-2027 de respectarea statului de drept, potrivit unui proiect de document pregatit pentru summitul care va avea loc joi la Bruxelles, informeaza Reuters."Un regim de conditionalitate va…

- Liderii statelor UE si ai institutiilor europene au inceput saptamana aceasta o serie de intalniri maraton in preludiul celei mai grele sarcini a blocului comunitar in acest an, respectiv stabilirea cadrului financiar multianual pentru perioada 2021-2027, care in opinia multora este cel mai tangibil…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, marti seara, ca a discutat cu presedintele Consiliului European, Charles Michel, despre bugetul Uniunii Europene pentru perioada 2021 – 2027 si prioritatile Romaniei, anunța news.ro.”Cu presedintele Consiliului European principalul subiect a fost cel legat…

- In cadrul intrevederii pe care a avut-o cu presedintele Consiliului European, Orban l-a asigurat pe acesta de sprijinul deplin al Romaniei "in promovarea Agendei Strategice" a Uniunii Europene."O foarte buna intalnire cu Charles Michel la prima mea vizita la Bruxelles. L-am asigurat…