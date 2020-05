Jazz in the Park: Marea majoritate a planurilor noastre se duc spre 2021

Marile festivaluri ale Clujului sunt sub semnul intrebarii in acest an pe fondul pandemiei de covornavirus. Dupa ce TIFF a anuntat ca se muta la toamna, cu o editie adaptata noilor conditii, planurile Jazz in the Park se muta spre 2021. [citeste mai departe]