Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul de la Budapesta a adoptat un text de lege care ii permite lui Victor Orban sa conduca țara prin decrete. Documentul nu specifica și cat timp poate face asta seful executivului de la Budapesta.

- Parlamentul francez a adoptat definitiv duminica seara, printr-un ultim vot al Adunarii Nationale, proiectul de lege care permite instaurarea 'starii de urgenta sanitara' pentru o perioada de doua luni din cauza epidemiei provocate de noul coronavirus, transmite AFP. Franta a raportat duminica…

- De luni, 16 martie, pe teritoriul Romaniei a fost decretata starea de urgența naționala, pentru o perioada de 30 de zile, cu posibilitatea de prelungire pentru inca 30 de zile. Decizia de prelungire sau nu va veni in ultima saptamana a acestei perioade. Starea de urgența presupune adoptarea unor masuri…

- „Stimați Prieteni! Urmare a declararii in țara a starii de urgența, vreau sa comunic urmatoarele:1. Parlamentul RM a declarat Stare de urgența in Republica Moldova pe un termen de 60 de zile, adica pana la 15 mai 2020. Acțiunea data este reglementata de Legea 212 din 2004.

- Luni, Romania va intra in Stare de Urgența decretata de președinte, iar Parlamentul trebuie sa incuviinteze masura, in cel mult cinci zile de la luarea acesteia. In procedura sunt implicate doua personaje cheie: președintele Klaus Iohannis și premierul Ludovic Orban. Membri cheie ai Guvernului (prin…

- Parlamentul de la Sofia a adoptat de urgenta, la 13 martie, la cererea guvernului, introducerea starii exceptionale de urgenta pe teritoriul tarii. Masura este indreptata in favoarea luptei cu epidemia coronavirus, care afecteaza toate statele europene. Starea de urgenta implica, conform articolului…

- Premierul Boiko Borisov a anunțat decretarea starii de urgența in Bulgaria. Parlamentul de la Sofia a votat in unanimitate declararea unei stari de urgenta, din cauza pandemiei de coronavirus. Masura intra...

- Ce presupune starea de urgenta, masura ceruta de Avocatul Poporului, in contextul coronavirusului Avocatul Poporului a solicitat presedintelui Romaniei, la 12 martie 2020, sa declare starea de urgenta, iar Parlamentului sa o incuviinteze. "Avocatul Poporului, în calitate de garant constituţional…