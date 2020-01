Coronavirus: La Wuhan se construieşte contra-cronometru un spital cu 1.000 de paturi Intr-un oras plasat in carantina de facto de joi, el spune ca munceste timp de noua ore pe zi, ”uneori mai mult, alteori mai putin, depinde de nevoi”. In orasul care este epicentrul noului coronavirus, spitalele sunt depasite de afluxul bolnavilor, afectati de pneumonie sau care se tem ca s-au imbolnavit. Autoritatile au lansat, astfel, constructia a doua spitale suplimentare, care urmeaza sa fie finalizate intr-un timp-record.



Potrivit presei publice, construirea primului spital a inceput vineri si se incheie la 3 februarie. Stabilimentul, numit ”spitalul zeului de foc”, o divinitate… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

