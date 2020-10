Stiri pe aceeasi tema

- Anuntul a fost facut chiar de sefa Comisiei Europene prin intermediul unui mesaj pe Twitter. "Tocmai am fost informata ca un membru de langa biroul meu a fost testat pozitiv cu coronavirus in dimineata asta. Eu am fost testata negativ. Pentru precautie insa am parasit de urgenta summitul european…

- Premierul britanic Boris Johnson a anunțat miercuri seara ca va decide daca va continua sau nu negocierile comerciale dificile post-Brexit cu UE în funcție de „rezultatele” summit-ului european programat joi și vineri la Bruxelles, potrivit AFP.Anunțul urmeaza unei întâlniri…

- Comisarul european pentru inovatie, cercetare, cultura, educatie si tineret, bulgaroaica Mariya Gabriel, a anuntat sambata ca a fost testata pozitiv pentru COVID-19, dupa ce a fost contact al unei persoane infectate din echipa sa. ”Dupa un prim test negativ pentru COVID-19 luni, al doilea a fost pozitiv.…

- Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat luni ca va intra in autoizolare pana marți fiindca a participat la o intalnire cu o persoana infectata cu coronavirus, conform Reuters. Anunțul a fost facut de președintele Comisiei Europene intr-o postare pe Twitter. „Am fost informata…

- Uniunea Europeana a facut un nou pas spre configurarea unei relatii mai echilibrate cu Administratia de la Beijing, a declarat luni dupa-amiaza Charles Michel, presedintele Consiliului European, dupa summitul UE-China desfasurat prin videoconferinta, potrivit Mediafax."Sunt multumit ca…