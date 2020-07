Stiri pe aceeasi tema

- Parcurile si gradinile din Paris au fost redeschise sambata, dupa ce Franta a intrat in faza a doua a relaxarii regulilor impuse pentru a limita raspandirea noului coronavirus, transmite France24.Parcurile si gradinile din Paris s-au redeschis sambata, cu trei zile mai devreme, iar parizienii au iesit…

- Pentru a preveni apariția unui al doilea val al pandemiei de coronavirus, autoritațile din Israel au inceput sa efectueze teste pe 100.000 de rezidenți, in cadrul uneia dintre cele mai mari campanii de depistare din lume, relateaza Agerpres.Oficialiiisraelieni spun ca aceasta campanie vizeaza masurarea…

- Numarul de persoane care au decedat din cauza infectarii cu noul coronavirus in Franta a crescut cu 330, ajungand marti la 25.531, cea mai puternica rata de crestere inregistrata in ultimele sase zile, potrivit unor date guvernamentale, relateaza Reuters. Potrivit unui comunicat, Ministerul Sanatatii…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza infectarii cu coronavirus in Franta a crescut sambata cu 166, ajungand la 24.760, in timpul ce numarul persoanelor internate sau aflate la terapie intensiva continua sa scada, a anuntat Ministerul Sanatatii francez, potrivit Reuters si AFP. Bilantul de sambata…

- Statele Unite au inregistrat peste 1.800 de noi decese in 24 de ore de vineri ca urmare a epidemiei de coronavirus, un bilanț ușor scazut fața de zilele anterioare, potrivit datelor Johns Hopkins University, citate de AFP. Numarul total al deceselor din Statelor Unite este de peste 64.700 de victime,…

- Un studiu preliminar realizat pe rezidenti ai statului New York a ajuns la concluzia ca aproape 14% dintre cei testati prezinta anticorpi pentru noul coronavirus, ceea ce sugereaza ca aproximativ 2,7 milioane de locuitori din acest stat american ar fi fost deja infectati, a declarat joi guvernatorul…

- Noul coronavirus inca infecteaza si ucide foarte multi oameni in Europa si nu sunt semne ca in aceasta regiune s-ar fi ajuns la un varf al epidemiei, a avertizat miercuri intr-un raport Centrul European pentru Controlul si Prevenirea Bolilor (ECDC), agentia specializata a Uniunii Europene, transmite…

- In ceea ce privește situația cetațenilor romani aflați in alte state, potrivit informațiilor obținute de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, pana in prezent, 631 de cetațeni romani au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19 (coronavirus): 400 in Italia,…