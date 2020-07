Coronavirus la Petrolul!

Startul in play-off, amanat pentru “lupi” Astazi, inainte ca delegația echipei ploieștene de eșalon secund sa plece catre Arad, pentru startul in play-off, meciul cu UTA, pe strada “Stadionului” s-a declanșat cel mai nedorit scenariu posibil: șase teste facute pentru detectarea posibilelor infectari cu coronavirus sunt pozitive! “Filmul evenimentelor” este urmatorul: miercuri s-au prelevat probele, testarea facuta de jucatori si staff fiind a patra la numar, dupa precedentele 3 (efectuate la inceputul pregatirilor, in zilele 1, 7 si 14 ale cantonamentului centralizat, undeva la sfarsitul lunii…