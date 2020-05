Coronavirus: La Madrid şi Barcelona se redeschid luni terasele, hotelurile şi muzeele Madrid si Barcelona, pana acum excluse de la relaxarea restrictiilor in Spania, vor putea redeschide luni terasele barurilor, hotelurile si muzeele, alaturandu-se restului tarii dupa doua saptamani de asteptare, a anuntat vineri guvernul spaniol, relateaza AFP.



Multe zone ale tarii care au inceput deja relaxarea masurilor de restrictie vor trece la etapa urmatoare, odata cu redeschiderea plajelor, a piscinelor si cinematografelor.



Redeschiderea ramane insa insotita de masuri stricte de limitare a numarului de clienti, 50% de exemplu pentru terase, a decis luni consiliul…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

