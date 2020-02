Stiri pe aceeasi tema

- Comisia de la Kremlin care elaboreaza noile propuneri de modificare a Constitutiei Rusiei a venit cu ideea ca presedintele rus sa poarte titlul de Conducator Suprem, potrivit Reuters. Vladimir Putin nu s-a opus ideii, afirmand ca nu are un punct de vedere pe acest subiect.Vladimir Putin a constitutit…

- Kremlinul a promis marti o ampla dezbatere publica asupra amendamentelor la Constitutie propuse de presedintele rus Vladimir Putin, exprimandu-si totodata sustinerea pentru ritmul accelerat al acestei reforme-surpriza, informeaza AFP.

- ''Dat fiind ca reformele propuse implica schimbari semnificative in sistemul politic, in activitatea autoritatilor legislativa, executiva si judecatoreasca, consider ca este necesar sa se organizeze un plebiscit asupra intregului pachet cu amendamente propuse pentru Constitutia Rusiei'', a spus Putin…

- Cancelarul german Angela Merkel va merge la Moscova pe 11 ianuarie pentru discuții cu președintele Vladimir Putin pe tema crizei declanșate de uciderea comandantului iranian Qassem Soleimani intr-o lovitura aeriana americana, a anunțat Kremlinul, citat de Reuters.

- Presedintele rus Vladimir Putin urmeaza sa-l primeasca miercuri pe omologul sau sarb Aleksandar Vucic in orasul Soci din sudul Rusiei, dupa ce un scandal de spionaj a zguduit in ultimele saptamani legaturile in mod traditional calde dintre cele doua tari, relateaza DPA, potrivit Agerpres.Kremlinul…

- Dmitri Peskov a negat afirmațiile potrivit carora Kremlinul ar privi cu scepticism necesitatea unei noi intrevederi dintre președintele Rusiei, Vladimir Putin și președintele Statelor Unite, Donald Trump.

- Kremlinul a dezvaluit luni furtul a 11 miliarde de ruble (aproximativ 175 milioane de dolari) la constructia cosmodromului Vostochny, in extremul orient al Rusiei, relateaza EFE."In total, s-au furat 11 miliarde de ruble, dintre care s-au recuperat 3,5 miliarde (55 de milioane de dolari),…

- 'In total, s-au furat 11 miliarde de ruble, dintre care s-au recuperat 3,5 miliarde (55 de milioane de dolari), a declarat purtatorul de cuvant al presedintiei ruse, Dmitri Peskov. Potrivit lui Peskov, 5 dintre cele 19 instalatii ale cosmodromului - o alternativa la Baikonur, care se afla in Kazahstan…