Coronavirus: Kosovo introduce noi restricţii O serie de noi restrictii a intrat luni in vigoare in Kosovo, in incercarea de a limita raspandirea rapida a coronavirusului, relateaza DPA.



Guvernul condus de premierul Avdullah Hoti a emis duminica noapte un decret care interzice functionarea mall-urilor, restaurantelor, barurilor si cafenelelor pe timp de noapte (intre orele 21:00 si 05:00), insa acestea vor putea face functiona in regim de comanda la pachet si livrare la domiciliu.



Toate adunarile publice, inclusiv protestele si nuntile, sunt interzise, iar transportul public a fost redus la jumatate din nivelul obisnuit.

