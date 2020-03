Coronavirus: Kosovo anunţă un prim deces provocat de COVID-19 Autoritatile din Kosovo au anuntat duminica un prim deces provocat de COVID-19, un barbat in varsta de 82 de ani care a murit in spital, relateaza Reuters. Citește și: Primul deces in Romania din cauza COVID-19. Avea și cancer in faza terminala "Pacientul avea deja boli cronice, cardiace si pulmonare", a precizat Institutul de Sanatate Publica din Kosovo intr-un comunicat. Kosovo, unde traiesc doua milioane de locuitori, a inregistrat pana in prezent 31 de cazuri de infectare cu coronavirus. Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

