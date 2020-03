Stiri pe aceeasi tema

- Emisiunea „Bravo, ai stil! Celebrities” va fi difuzata, incepand de saptamana aceasta, in fiecare miercuri, de la ora 22:00, urmand ca in fiecare joi, de la 22:00, telespectatorii sa poata urmari filme romanești apreciate de publicul larg, și in fiecare vineri, de la aceeași ora, sa revada show-ul “Vulturii…

- Ultimele luni din viața concurentei Bravo ai Stil! Celebrities Oana Radu au fost un coșmar. Dupa ce iubitul ei a murit in urma unui incident groaznic, cantareața s-a ingrașat din nou și a trecut printr-un mare impas financiar. Vedeta care urmeaza sa defileze pentru prima data in fațajuraților 'Bravo…

- Cand nu se afla la pupitrul emisiunii Bravo, ai stil!Celebrities' și nu descos' ținutele concurentelor, jurații show-ului se retragin culise, acolo unde cei trei magnifici ai modei continua șirul povestirilorpersonale. In ediția difuzata in aceasta seara, de la ora 22:00,la Kanal D, Catalin Botezatu…

- Pregatirile pentru show-ul de fashion al anului, “Bravo, ai stil! Celebrities”, ce va incepe in curand, la Kanal D, au intrat in linie dreapta, cele 9 concurente care se vor duela stilistic in acest sezon al emisiunii, persoane deja cunoscute publicului din Romania, sunt gata de a se infațișa in fața…

- Potrivit paginademedia.ro, Pro TV domina clasamentul audiențelor prime time din 2019. Una dintre concluziile anului care tocmai s-a incheiat arata ca tinerii au fost in numar mai mic seara la TV in 2019 fața de 2018, potrivit cifrelor de audiența. Lider al ratingurilor este postul Pro TV, care s-a clasat…