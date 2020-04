Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ jumatate dintre tarile din Europa si-au relaxat restrictiile impuse pentru limitarea raspandirii noului coronavirus, a informat joi Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), potrivit DPA, citata de Agerpres.

- Ravagiile coronavirusului in azilurile de batrani, care reprezinta pana la jumatate din numarul de decese inregistrate in anumite tari europene, sunt o "tragedie umana inimaginabila", a declarat joi directorul pentru Europa al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), relateaza AFP. In aceste centre,…

- Directorul Biroului Regional pentru Europa al OMS, Hans Kluge, a declarat ca este mult prea devreme pentru relaxarea restricțiilor impuse de pandemia de coronavirus. Tarile din Europa ar trebui sa ramana vigilente si sa fie foarte atente atunci cand au in vedere masuri de relaxare a restrictiilor menite…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a reamintit joi faptul ca si tinerii sunt vizati de pandemia de COVID-19 cauzata de noul tip de coronavirus, care a facut deja victime in randul copiilor si adolescentilor, informeaza AFP."Ideea conform careia 'COVID-19 afecteaza doar persoane varstnice'…

- Directorul pentru Europa al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Hans Kluge, a afirmat, intr-un interviu pentru Agentia France-Presse, ca masurile radicale, precum inchiderea școlilor și a frontierelor pot incetini pandemia de coronavirus, dar nu o pot opri.Citește și: Traian Basescu,…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii le cere tarilor europene sa ia masuri mai ”indraznete”, a anuntat marti, la Copenhaga, seful OMS pentru regiunea Europei, amintind ca Europa este ”epicentrul” pandemiei noului coronavirus, relateaza AFP.

- „Fiecare țara, fara excepție, trebuie sa ia masurile cele mai curajoase pentru a stopa sau incetini amenințarea virusului”, a afirmat marți Hans Kluge, șeful pe Europa a instituției, in cursul unei conferințe de presa, transmite AFP, potrivit Agerpres. OMS Europa, care acopera zone de la Atlantic la…

- Unul din cinci europeni este afectat de poluarea fonica, o problema care ar urma sa se agraveze în urmatorii ani din cauza cresterii traficului rutier si a expansiunii urbane, a anuntat joi Agentia Europeana de Mediu (AEM), relateaza dpa. Circa 113 milioane de persoane sunt afectate…