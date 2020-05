Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 165 de noi cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus au fost inregistrate in Romania de la ultima informare, ajungandu-se astfel la un total de 12.732 de imbolnaviri, a anuntat sambata Grupul de Comunicare Strategica. Dintre persoanele infectate, 4.547 au fost declarate vindecate…

- Potrivit Grupului de Comunicare Strategica, pe teritoriul Romaniei sunt joi, la ora13.00, in total 5.202 de persoane infectate cu noul coronavirus. Cele mai multe cazuri de persoane infectate s-au inregistrat pana in prezent la Suceava - 1.487 si Bucuresti - 659, iar trei judete au peste 200 de...

- Pana astazi, 6 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 4.057 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 406 au fost declarate vindecate și externate. Totodata, pana acum, 157 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19, internate…

- Astfel, potrivit informațiilor oferite pe platforma covid19ro.org și provenite de la INSP, județul Cluj este pe locul cinci în ceea ce privește numarul de pacienți infectați cu coronavirus, dupa București, Suceava, Hunedoara și Vrancea și pe același loc cu județul Iași. Iata…

- Pana joi, 19 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 277 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 277 de persoane confirmate pozitiv, 25 au fost declarate vindecate și externate (16 la Timișoara, 8 la București și unul la Iași), potrivit Grupului de…

- Ziarul Unirea 158 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus): 19 noi cazuri, in 12 judete si municipiul Bucuresti. Situația in țara Pana luni, 16 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 158 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Au fost…

- Guvernul Romaniei, prin Grupul de comunicare strategica a comunicat ca astazi au fost confirmate 16 cazuri noi cazuri de persoane infectate cu coronavirus. Patru cazuri sunt in București, patru in Arad, trei in Brașov, doua in Braila și cate un caz in Constanța, Teleorman și Iași. „Toate persoanele…

