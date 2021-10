Stiri pe aceeasi tema

- Grupul farmaceutic Johnson&Johnson a anuntat marti ca a transmis Agentiei americane pentru alimente si medicamente (FDA) datele medicale in baza carora doreste sa obtina autorizarea necesara pentru a putea sa administreze la adulti doze de rapel cu vaccinul sau monodoza anti-COVID-19, informeaza AFP.

- 15.606 persoane au primit vaccinul impotriva Covid-19 in ultimele 24 de ore, potrivit datelor prezentate miercuri, 28 iulie, de Comitetul Național de Vaccinare (CNCAV). Numarul este in ușoara scadere fața de ziua precedenta cand au fost vaccinate 15.904 persoane.Dintre cei vaccinați in ultimele 24 de…

- Comitetul Național de Vaccinare anti-COVID (CNCAV) a anunțat vineri, 9 iulie, ca 16.183 de persoane s-au imunizat in ultimele 24 de ore. Numarul este mai mic fața de ziua precedenta cand s-au prezentat 16.311 de romani la centrele de vaccinare. Cifra ramane sub media de 20.000 a saptamanii trecute.…

- Alianta Pfizer/BioNTech intentioneaza sa solicite ''in urmatoarele saptamani'' autorizarea pentru o treia doza din vaccinul sau impotriva COVID -19, in special in Statele Unite si Europa, au declarat companiile intr-un comunicat, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Aceasta doza de rapel este destinata…

