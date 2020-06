Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic, Boris Johnson, va dezvalui un vast plan de relansare, bazat pe constructia de infrastructuri, pentru a sustine economia britanica, grav afectata de pandemia de COVID-19, noteaza AFP, citata de Agerpres. Prim-ministrul urmeaza sa prezinte programul marti într-un discurs,…

- Ministrul de externe britanic, Dominic Raab, a declarat ca relaxarea ''cu atentie'' a masurilor de izolare constituie acum ''pasul potrivit'', fara a raspunde la unele critici potrivit caror ridicarea restrictiilor impuse din cauza epidemiei de coronavirus este prea rapida,…

- Premierul britanic Boris Johnson infrunta miercuri opozitia in parlament si intrebarile se anunta a fi incisive, tara inregistrand al doilea cel mai grav bilant al victimelor facute de noul coronavirus in lume, ceea ce face dificila o abordare a relaxarii masurilor de izolare, transmite AFP. Regatul…

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson "se restabileste" dupa ce a suferit de COVID-19 si isi transmite instructiunile guvernului, a declarat duminica un ministru de stat, in contextul in care guvernul este criticat pentru modul in care a gestionat pandemia, relateaza AFP. Iesit acum o saptamana din…

- Ministrul le-a cerut inca o data britanicilor sa respecte izolarea si sa ramana acasa in ciuda timpului frumos din weekendul de Paste, cu scopul de a limita raspandirea virusului in tara, una dintre cele mai afectate din Europa. Guvernul i-a avertizat joi pe britanici sa se pregateasca de…

- Premierul britanic Boris Johnson este in stare stabila la terapie intensiva, a primit oxigen si nu are pneumonie, a anuntat marti Downing Street, relateaza DPA. ''Prim-ministrul a fost stabil peste noapte si se mentine intr-o stare buna'', a declarat un purtator de cuvant al biroului…

- Premierul Marii Britanii, Boris Johnson a fost transferat la terapie intensiva in contextul deteriorarii starii de sanatate, a comunicat Downing Street, conform postului Sky News. Johnson si-a delegat atributiile catre ministrul de Externe. Acesta a fost diagnosticat cu CORONAVIRUS in urma cu 10 zile…

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson se afla in continuare in spital luni, cu simptome persistente de COVID-19 dupa zece zile de cand a fost testat pozitiv la noul coronavirus, insa Downing Street a comunicat ca premierul ramane la conducerea guvernului, transmite Reuters. 'Prim-ministrul este…