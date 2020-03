Cantaretul si textierul John Prine, considerat o legenda a muzicii country-folk americane, recompensat cu trei premii Grammy, inclusiv cu un trofeu pentru intreaga cariera la inceputul acestui an, a fost internat in stare critica si prezinta simptome de COVID-19, a anuntat familia artistului prin intermediul unui mesaj publicat duminica pe Twitter, relateaza variety.com. "Dupa aparitia brusca a simptomelor de COVID-19, John a fost spitalizat joi (26 martie). A fost intubat sambata seara si primeste in continuare ingrijiri medicale, dar starea lui este critica", se afirma in mesajul online publicat…