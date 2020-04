Stiri pe aceeasi tema

- Campionatele Mondiale de surfing, care urmau sa se dispute initial in luna mai, apoi in iunie, au fost din nou amanate, pentru o data ulterioara, a anuntat Federatia internationala de surfing (ISA), citata de cotidianul sportiv L’Equipe, relateaza Agerpres. La aceste Mondiale urmeaza sa fie atribuite…

- Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020 au fost reprogramate și vor fi deschise oficial la data de 23 iulie 2021, scrie CNN. Președintele comitetului de organizare de la Tokyo 2020, Yoshiro Mori, a declarat ca a avut astazi un apel telefonic cu președintele Comitetului Olimpic Internațional, Thomas…

- Cel mai probabil interval de desfasurare a Jocurilor Olimpice de la Tokyo, amanate pentru anul viitor, din cauza pandemiei de coronavirus, este 23 iulie - 8 august 2021, a declarat o sursa din cadrul comitetului de organizare pentru presa japoneza, informeaza lesoir.be, citata de news.ro.Comitetul…

- Circa 500 de sportivi olimpici sud-coreeni si antrenori au parasit temporar principalul lor centru de pregatire, in cursul ultimelor doua zile, pregatindu-se sa ia o pauza dupa amanarea Jocurilor Olimpice de vara de la Tokyo, informeaza agentia Yonhap, relateaza Agerpres. In urma unui ordin al Comitetului…

- Stafeta tortei olimpice, care ar fi urmat sa inceapa joi pe teritoriul Japoniei, a fost anulata in conditiile in care Jocurile Olimpice programate sa se desfasoare in aceasta vara la Tokyo au fost amanate cu un an, a anuntat marti presedintele comitetului de organizare a competitiei, Yoshiro Mori, citat…

- Shinzo Abe, primul ministru al Japoniei, și Thomas Bach, șeful Comitetului Internațional Olimpic, au ajuns la un numitor comun, astfel ca Jocurile Olimpice de la Tokyo vor fi amânate cu un an de zile (vor avea loc în 2021) din cauza pandemiei de coronavirus.

- ​Comitetul International Olimpic (CIO) a decis sa amâne Jocurile Olimpice de vara 2020 de la Tokyo din cauza pandemiei de coronavirus, a spus Dick Pound, membru al CIO, pentru USA Today."Pe baza informatiilor pe care CIO le are, amânarea a fost decisa", a declarat Pound,…