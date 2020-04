Coronavirus: Japonia va aproba în mai tratamentul cu Remdesivir Prim-ministrul japonez Shinzo Abe a declarat luni, in parlament, ca tara sa va aproba in curand tratamentul cu antiviralul Remdesivir in cazul pacientilor cu COVID-19, in ceea ce va fi prima decizie de acest fel a autoritatilor de la Tokyo in contextul epidemiei, transmite agentia Kyodo.



'Autorizarea farmaceutica (a Remdesivir) va fi posibila in scurt timp', a declarat premierul Abe intr-o sedinta a parlamentului.



Separat, un oficial guvernamental a afirmat ca Remdesivir va fi aprobat in luna mai pentru tratarea bolnavilor de COVID-19, maladia respiratorie cauzata… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul International Olimpic (CIO) a anuntat luni ca Japonia va plati costurile suplimentare generate de amanarea cu un an a Jocurilor Olimpice de la Tokyo, din cauza pandemiei de coronavirus, informeaza agentia dpa. "Prim-ministrul japonez Shinzo Abe a fost de acord ca Japonia sa continue sa acopere…

- Japonia inregistreaza 10.000 de cazuri confirmate de persoane infectate cu COVID-19. Anunțul a fost facut sambata de canalul public nipon NHK, la doar cateva zile dipa ce starea de urgența a fost extinsa in toata țara, pentru a incetini raspandirea virusului.Premierul japonez Shinzo Abe a lansat un…

- PANDEMIE CORONAVIRUS. "Vom face astfel incat sa platim suma rapid tuturor", a declarat Abe intr-o conferinta de presa televizata in cadrul careia si-a explicat decizia de a extinde starea de urgenta la nivelul intregii tari. Guvernul a vrut intr-o prima faza sa ofere 300.000 de yeni (2.571…

- Premierul japonez Shinzo Abe a anuntat marti instaurarea starii de urgenta, pentru o durata initiala de o luna, pentru sapte regiuni din tara, inclusiv Tokyo si Osaka, pentru a limita raspandirea noului coronavirus dupa o inmultire alarmanta a cazurilor in zonele urbane, relateaza agentia de presa…

- Stafeta tortei olimpice, care ar fi urmat sa inceapa joi pe teritoriul Japoniei, a fost anulata in conditiile in care Jocurile Olimpice programate sa se desfasoare in aceasta vara la Tokyo au fost amanate cu un an, a anuntat marti presedintele comitetului de organizare a competitiei, Yoshiro Mori, citat…

- Stafeta tortei olimpice, care ar fi urmat sa inceapa joi pe teritoriul Japoniei, a fost anulata, in conditiile in care Jocurile Olimpice programate sa se desfasoare in aceasta vara la Tokyo au fost amanate cu un an.Anunțul acestei decizii istorice a fost facut, marți, de catre presedintele comitetului…

- Amânarea cu un an a Jocurilor Olimpice de vara de la Tokyo, din cauza pandemiei de coronavirus, ar duce la pierderi de 5,8 miliarde de dolari, relateaza agentia japoneza de stiri Kyodo, citând predictia unui profesor de economie de la Universitatea din Osaka, Katsuhiro Miyamoto.Potrivit…

- Trei romani sunt infectati cu noul coronavirus, insa starea acestora este buna, anunta Grupul de Comunicare Strategica. Atat pacientul internat la Matei Bals, cat si cei doi romani internati in Japonia au stare de sanatate buna. Starea barbatului din județul Gorj depistat pozitiv cu virusul COVID –…