Stiri pe aceeasi tema

- Au fost inregistrate pana acum cinci cazuri de persoane care nu au respectat conditiile izolarii. Incepand de duminica, autoritatile din Romania au decis interzicerea activitatilor care presupun participarea unui numar mai mare de 1.000 de persoane. Totodata, au fost adoptate criteriile care pot determina…

- Vizita de stat a presedintelui chinez Xi Jinping in Japonia, prevazuta initial pentru aceasta primavara, a fost amanata din cauza epidemiei mondiale de coronavirus, a anuntat joi purtatorul de cuvant al guvernului nipon, informeaza AFP potrivit Agerpres. "Vizita de stat a presedintelui Xi in Japonia…

- In orasul Sapporo a fost declarata stare de urgenta din cauza epidemiei de coronavirus. Orasul japonez gazduieste cursele de maraton si de mers sportiv la Jocurile Olimpice de la Tokyo, care se vor desfasura intre 24 iulie si 9 august.Locuitorilor orasului li s-a impus sa ramana inchisi in…

- Epidemia de Coronavirus a explodat peste noapte in Italia, tara cu cea mai mare comunitate de romani! Doi oameni au murit si zeci de pacienti s-au infectat in doar cateva ore. Virusul, care se raspandeste inspaimantator de repede, a inchis scoli si magazine, si tine populatia baricadata in case. Romanii…

- Guvernatoarea orasului Tokyo, Yuriko Koike, si-a exprimat vineri nemultumirea in legatura cu ideea ca Jocurile Olimpice din acest an sa nu se mai desfasoare in capitala Japoniei, ci la Londra, din cauza epidemiei de coronavirus, informeaza agentia Belga. Shaun Bailey, candidatul Partidului Conservator…

- Ministrul Sanatații Victor Costache a anunțat ca 15 romani, turiști și angajați pe vasul de croaziera Diamond Princess, vor fi aduși in Romania unde vor fi ținuți in carantina, in spații special amenajate, relateaza HotNews. Nu este insa vorba despre cei doi romani infectați deja cu virusul, care sunt…

- O extindere si o prelungire a epidemiei cu noul coronavirus ar putea afecta economia nipona, in special turismul, sectorul de retail si exporturile, a avertizat luni Paul Cashin, seful misiunii FMI in Japonia, transmit Kyodo si Reuters. "Extinderea epidemiei reprezinta un risc la adresa economiei…

- Epidemia cu coronavirus continua sa faca victime in China, iar noul bilant prezentat de autoritati arata ca 132 de oameni au murit, iar peste 6.000 au fost infectati. Bilanul deceselor provocate de noul coronavirus din China a urcat puternic miercuri, la 132, au aparut 1.500 de noi cazuri, iar Japonia…