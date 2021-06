Stiri pe aceeasi tema

- Toate persoanele vaccinate vor putea intra pe teritoriul Spaniei, a doua destinatie turistica mondiala inaintea pandemiei, incepand din 7 iunie, a anuntat vineri, 21 mai, seful guvernului Pedro Sanchez, citat de AFP, potrivit Agerpres. „Incepand din 7 iunie, toate persoanele vaccinate si familiile lor…

- Reprezentantii statelor membre UE s-au pus de acord, miercuri, sa permita intrarea in Uniunea Europeana a calatorilor din tari terte care au fost vaccinati complet impotriva covid-19 cu vaccinuri autorizate la nivel european. Odata cu apropierea sezonului turisitic estival, ambasadorii Celor 27 au aprobat…

- Ambasadorii celor 27 de tari membre ale UE au aprobat astfel recomandarea propusa de Comisia Europeana in perspectiva sezonului turistic estival.Anunțul vine in contextul in care cele mai multe state membre au raportat in ultima perioada o scadere a numarului noilor infectari. ”Astazi am depașit 200…

- Schimbarea, care are loc in timp ce Grecia a depasit pragul de 10.000 de decese din cauza Covid-19, urmeaza unei masuri luate in aceasta luna de ridicare a restrictiilor impuse vizitatorilor din tarile UE, Statele Unite si Marea Britanie, printre alte tari. Vizitatorii din aceste tari au permisiunea…

- Franța va facilita calatoriile catre și dinspre șapte țari din afara UE, inclusiv Marea Britanie. Ministerul de externe din Franța a declarat ca nu mai este necesar un „motiv imperios” pentru calatoriile in Australia, Israel, Japonia, Singapore, Coreea de Sud, Noua Zeelanda și Marea Britanie. Toate…

- Incepand de vineri, 12 martie, se va putea intra in Franta, fara justificarea necesitatii, din țari precum Australia, Coreea de Sud, Israel, Japonia, Noua Zeelanda, Regatul Unit si Singapore si se va putea, de asemenea, pleca spre aceste destinatii, tinand cont de situatia sanitara specifica din tarile…

- Franta a anuntat joi relaxarea conditiilor de calatorie catre si dinspre sapte tari din afara Uniunii Europene, inclusiv Regatul Unit, transmite AFP. S-a renuntat la obligativitatea unui "motiv imperios" pentru deplasare, deoarece oricum versiunea britanica a coronavirusului s-a raspandit deja foarte…